FC Utrecht moet Paes door hersenschudding voorlopig missen

UTRECHT - Doelman Maarten Paes komt bij FC Utrecht voorlopig niet in actie. De 22-jarige keeper is uitgeschakeld door een hersenschudding. Hij liep het hoofdletsel woensdag op in de verloren bekerwedstrijd (5-4) tegen Ajax in Amsterdam.