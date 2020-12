FC Utrecht moet Paes door hersenschudding voorlopig missen, ook Bergström aan de kant

Paes liep het hoofdletsel woensdag op in de verloren bekerwedstrijd tegen Ajax in Amsterdam (5-4). Hij kwam na een half uur hard in botsing met ploeggenoot Django Warmerdam, waarna hij het veld moest verlaten. Paes werd naar het UMC Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Na alle controles mocht hij dezelfde avond nog naar huis.

„Ik ben direct naar het ziekenhuis gegaan, waar al snel bleek dat mijn kaak in orde was”, liet Paes weten. „Wel heb ik een hersenschudding overgehouden aan de harde klap. Omdat een hersenschudding een complexe blessure is, kan ik lastig een datum noemen wanneer ik weer fit ben. We gaan op een verantwoorde manier toewerken naar herstel.”

De Duitser Eric Oelschlägel verving Paes in het duel met Ajax. De 25-jarige reservekeeper moest vier treffers incasseren.

Bergström raakte afgelopen zondag in het verloren uitduel met PSV (2-1) geblesseerd. „In de slotfase moest ik gewisseld worden, omdat ik last had van mijn hamstring”, liet hij weten. „Een domper, maar ik ga er alles aan doen om in het nieuwe jaar zo snel mogelijk fit te zijn.”

