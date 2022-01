Ajax treft Vitesse in kwartfinale KNVB-beker, PSV stuit op NAC Breda

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Edson Alvarez won vorig jaar met Ajax de KNVB-beker. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ajax krijgt in de kwartfinale van het bekertoernooi bezoek van Vitesse. Het duel is een herhaling van de bekerfinale van vorig seizoen, die de Amsterdammers met 2-1 wonnen. De Amsterdammers spelen begin februari in de Johan Cruijff ArenA voor een plaats in de halve finale.