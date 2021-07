Harry Kane haalt opgelucht adem: ’Niet mijn beste penalty’

De Deense doelman Kasper Schmeichel keerde in eerste instantie de inzet van de speler van Tottenham Hotspur, maar was in de rebound kansloos. „Ik koos een duidelijke hoek, maar het was niet de beste penalty die ik ooit heb genomen”, erkende de matchwinner na afloop. „Soms mis je en komt de bal toch nog in je voeten terecht. Gelukkig gebeurde dat dit keer ook.”

Kane mocht aanleggen na een discutabele overtreding op Raheem Sterling. Scheidsrechter Danny Makkelie twijfelde echter niet en wees gelijk naar de stip. De VAR besloot niet in te grijpen, waardoor de Engelsen vlak voor tijd in het zadel werden geholpen.

„Op het moment zelf vond ik het ook een penalty, al heb ik het nog niet teruggezien”, zei Kane over de dstrafschop. „Ik vind dat ik in de tweede helft al een penalty verdiende. Dat hoort ook bij voetbal; soms valt het je kant op en soms niet.”