Emotionele Federer neemt groots afscheid met nederlaag

Federer kondigde vorige week aan aan dat hij in The O2 in Londen zijn lange en rijke tenniscarrière beëindigt. De Zwitser vormt samen met onder anderen Nadal, Novak Djokovic en Andy Murray het Europese team, dat het in Londen opneemt tegen Team World. Na de eerste dag is de stand 2-2.

Bij binnenkomst in de O2 Arena krijgen Roger Federer en Rafael Nadal al een ovationeel applaus. Ⓒ Reuters

Federer betrad de hardcourtbaan onder een ovationeel applaus. De veertiger liet daarna zien dat hij, ondanks zijn lange afwezigheid, nog altijd kan tennissen. Federer liet het meeste loopwerk over aan Nadal, maar trakteerde het publiek wel op enkele fraaie passeerslagen, sterke services en alerte acties aan het net.

Bekijk ook: Klimaatactivist steekt zichzelf in brand in O2 Arena

Het publiek hoefde niet lang te wachten op spektakel, want al in de derde game van de eerste set sloeg Federer de bal letterlijk door het net heen. Tussen het net en de netpaal is een miniem gaatje, waarin het gewone stervelingen niet zou lukken om de bal er doorheen te slaan. Federer kreeg het voor elkaar.

In de matchtiebreak mocht hij op 9-8 zelf serveren voor de winst, maar de stugge Amerikanen Sock en Tiafoe knokten zich wederom terug en trokken de winst naar zich toe. Zo eindigde de glansrijke carrière van Federer met een nederlaag. Zijn afscheid leidde tot de nodige tranen in The O2; bij Federer zelf, maar ook bij Nadal.