Wout Weghorst keert bij Hoffenheim terug in Bundesliga

Burnley verhuurde de 31-jarige Oranje-international afgelopen seizoen eerst aan de Turkse club Besiktas en in het tweede deel van het seizoen speelde Weghorst op huurbasis voor Manchester United. Hij won met de ploeg van trainer Erik ten Hag de League Cup.

Weghorst speelde eerder jaren in de Bundesliga voor VfL Wolfsburg, waarvoor hij 59 competitietreffers maakte. Daarvoor kwam de aanvaller uit Borne uit voor FC Emmen, Heracles Almelo en AZ.

WK

In 23 interlands voor het Nederlands elftal tekende Weghorst voor vijf doelpunten, waarvan twee eind vorig jaar op het WK in de kwartfinale tegen de latere wereldkampioen Argentinië. Dankzij de invaller kwam Oranje in de slotfase terug van een 2-0-achterstand, maar het ging alsnog mis via strafschoppen.

Weghorst verruilde Wolfsburg begin 2022 voor Burnley, waarmee hij degradeerde uit de Premier League. Afgelopen seizoen wist de club, zonder de verhuurde Weghorst, als kampioen van het Championship een terugkeer op het hoogste niveau in Engeland af te dwingen. De spits heeft bij Burnley nog een contract tot de zomer van 2025, maar hij wordt nu opnieuw verhuurd.

Bijzondere dag

„Ik had een paar opties”, aldus Weghorst. „De bestuurders van Hoffenheim hebben zich enorm ingezet voor mijn komst en veel waardering getoond. Dat maakte indruk op me. Ik hoop dat vertrouwen terug te kunnen betalen op het veld.”

Directeur Alexander Rosen spreekt van een „bijzondere dag” voor Hoffenheim. „Dat een spits met zo’n cv en met deze opties voor Hoffenheim kiest, laat zien dat we ook op gerenommeerde spelers aantrekkingskracht hebben.”

Hoffenheim, waarvoor ook de Nederlandse jeugdinternational Melayro Bogarde speelt, begint maandag officieel aan het seizoen met een bekerwedstrijd tegen VfB Lübeck. De ploeg opent de competitie op 19 augustus tegen SC Freiburg.