Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik trek uit bijgeloof zeker mijn Feyenoord-onderbroek aan’ Quilindschy Hartman keek z’n ogen uit na winst op Ajax: ’Mensen werden helemaal gek’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Quilindschy Hartman Ⓒ ANP/HH

SCHIPHOL-OOST - Zijn seizoen is vooral snog een aaneenschakeling van hoogtepunten. Terwijl Quilindschy Hartman (21) nog zit na te genieten van de magische overwinning op Ajax, staat de debutant in de Jong Oranje-selectie op het punt om voor de eerste keer in zijn leven een ander shirt dan dat van Feyenoord aan te trekken. Het scheelde overigens een haartje of de linksback had dit seizoen in het zwart-rood van Excelsior gespeeld.