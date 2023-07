Iga Swiatek overtuigend naar tweede ronde regenachtig Wimbledon

De laatste games werden gespeeld onder het gesloten dak van Court 1. In de tweede set werd de wedstrijd bij 4-3 onderbroken vanwege lichte regen. Het sluiten van het dak zorgde voor ruim een kwartier oponthoud. Na de onderbreking gunde Swiatek Zhu geen kans meer en binnen enkele minuten had ze de zege binnen. Na 1 uur en 20 minuten maakte Swiatek het af met een sterke backhandreturn.

Bron: discovery+

In aanloop naar Wimbledon bestonden er twijfels over de fysieke gesteldheid van Swiatek, die een voedselvergiftiging had opgelopen en zich vorige week terugtrok uit het grastoernooi van Bad Homburg. „Ik voel me weer goed en heb zondag kunnen trainen, dus ik maak me geen zorgen”, zei de 22-jarige Swiatek na haar goede start.

Rustig in hoofd

Ze werd ook gevraagd naar haar kansen op Wimbledon, waar ze nog nooit voorbij de vierde ronde is gekomen. Vorig jaar verloor ze al in de derde ronde. „Ik heb na Roland Garros even de tijd genomen om echt te kunnen genieten van het moment en ik ben nu rustig in mijn hoofd”, zei de viervoudig grandslamkampioene, die vorige maand opnieuw Roland Garros wist te winnen. „Ik ben er klaar voor. Ik heb hier ooit het juniorentoernooi gewonnen, maar dat voelt als een mensenleven geleden.”

Eerder op de dag wist de als vierde geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula haar eersterondepartij met de nodige moeite te winnen. Pegula was haar landgenote Lauren Davis met 6-2 6-7 (8) 6-3 de baas.