Liverpool geeft zege weg in bizarre slotfase, Chelsea profiteert

Newcastle meende recht te hebben op een strafschop omdat Wilson voordat hij de bal met de hand beroerde een duw had gekregen. Liverpool leek ermee weg te komen tot Willock alsnog toesloeg: 1-1.

Mohamed Salah had de thuisploeg al in de derde minuut op voorsprong gezet. Daarna volgden tal van mogelijkheden de score uit te breiden via onder meer Sadio Mané en Salah. Omdat de tweede treffer uitbleef hield Newcastle lang hoop op een punt.

Mohamed Salah (R) tekende al snel voor de openingstreffer. Ⓒ AFP

Het betekende duur puntenverlies voor Liverpool dat naar de vierde plaats leek te klimmen, een plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League.

Klopp baalt

Trainer Jürgen Klopp was hard in zijn oordeel over Liverpool. „Zoals ik ons vandaag heb zien spelen, verdienen we het niet om ons te kwalificeren voor de Champions League. Je moet zoiets gewoon afdwingen en dat hebben wij niet gedaan. Maar goed, we hebben nog vijf wedstrijden om er iets van te maken. We zullen zien. Veel meer kansen afdwingen dan we vandaag hebben gedaan, gaat vermoedelijk lukken. Maar het zou wel mooi zijn als we er wat meer benutten dan één. Dat is veel te weinig en dan vraag je om problemen.”

Chelsea

Chelsea profiteerde van het puntenverlies van Liverpool en is vaster op de vierde plaats gekomen, hetgeen aan het einde van het seizoen recht geeft op het spelen in de Champions League. De club won van rechtstreekse concurrent en Londense stadgenoot West Ham United: 0-1.

Chelsea staat nu 3 punten voor op West Ham en 4 op Liverpool. Vlak voor rust zette Timo Werner de ploeg van trainer Thomas Tuchel op voorsprong. De Duitser scoorde na voorbereidend werk van Ben Chilwell.

Hakim Ziyech viel in de 73e minuut in bij Chelsea. Fabián Balbuena van West Ham kreeg 10 minuten voor tijd de rode kaart.

Everton profiteert van blunder Arsenal-doelman

Everton blijft in de race om de Europese tickets in de Premier League. De club uit Liverpool van coach Carlo Ancelotti won vrijdagavond met 1-0 bij Arsenal na een blunder van doelman Bernd Leno. Een voorzet van Richarlison een kwartier voor tijd ging door de benen van de Duitse doelman en via een van de benen in het doel.

