Michael Silberbauer nieuwe trainer FC Utrecht

Silberbauer is de opvolger van Henk Fraser, die half december opstapte wegens grensoverschrijdend gedrag.

Silberbauer is geen onbekende voor FC Utrecht, de huidige nummer 7 van de Eredivisie. Tussen 2008 en 2011 speelde hij 113 wedstrijden voor de Domstedelingen. Ook was hij enige tijd aanvoerder.

Direct na zijn actieve voetbalcarrière ging Silberbauer aan de slag als assistent-trainer bij onder meer FC Luzern, FC Basel, FC Utrecht en meest recent FC Midtjylland. Daarnaast was de Deen hoofdtrainer van Pacific FC.

„Het doet me buitengewoon veel deugd terug te keren bij de club waar ik een mooie historie heb”, aldus Silberbauer. „De afgelopen jaren heb ik consequent en stapsgewijs geïnvesteerd in mijn ontwikkeling en mijn visie op het voetbalspel. Ik heb bij diverse clubs ervaring opgedaan, in verschillende landen. Die ervaring neem ik mee naar FC Utrecht, waar we er alles aan gaan doen de ambities van de club te realiseren. Ik kijk enorm uit naar het nieuwe hoofdstuk in mijn FC Utrecht-boek en kan niet wachten om weer in Stadion Galgenwaard terug te keren.”

Technisch directeur Jordy Zuidam is verheugd over de samenwerking met de Scandinaviër. „Michael heeft zich in de afgelopen jaren heel bewust ontwikkeld op diverse vlakken binnen het moderne voetbal om zichzelf klaar te stomen als hoofdtrainer. Als ambitieuze en moderne denker wil Michael zijn team met het hart laten spelen vanuit een goede organisatie en met een aanvallende mindset. Michael omarmt onze plannen en was enthousiast om terug te keren bij FC Utrecht. Met FC Midtjylland hebben we een passende oplossing gevonden, ook omdat die club hem de kans gunde om als hoofdtrainer bij FC Utrecht aan de slag te gaan.”