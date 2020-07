Nederlands getinte topper in Italië, Krul vecht tegen degradatie

Er komen ook weer genoeg Nederlanders in actie in Engeland en Italië en in Spanje heeft FC Barcelona nog een sprankeltje hoop op het kampioenschap.

Premier League

Met nog vier wedstrijden te gaan ligt degradatie voor Tim Krul en Norwich op de loer. Het verschil met Watford, dat net buiten de gevarenzone staat, is maar liefst 10 punten. Bij een nederlaag van The Canaries of bij winst van Watford (waar Daryl Janmaat nog altijd geblesseerd is) is degradatie een feit. Norwich ontvangt West Ham, terwijl Watford Newcastle te gast krijgt.

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zijn al kampioen met Liverpool, maar The Reds proberen nog altijd zoveel mogelijk records te breken. Bij winst op het Burnley van Erik Pieters blijft Liverpool op koers om het puntenrecord van Manchester City te breken.

Chelsea is in vorm en stevent af op een Champions League-ticket. De tegenstander van vandaag, Sheffield United - met Richairo Zivkovic - strijd nog om deelname aan de Europa League. Het slotstuk komt van Brighton, met Davy Pröpper, en Manchester City.

Programma Premier League

13.30 uur: Norwich - West Ham

13.30 uur: Watford - Newcastle

16.00 uur: Liverpool - Burnley

18.30 uur: Sheffield United - Chelsea

21.00 uur: Brighton - Manchester City

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.

Serie A

De landstitel raakt steeds verder uit zicht voor het Lazio Roma van Bobby Adekanye en Djavan Anderson. De twee Nederlanders moeten het bij de Romeinen vooral doen met invalbeurten.

De trainer van AS Roma uitte deze week nog kritiek richting zijn speler Justin Kluivert. „Ik was niet tevreden over hoe hij het deed op de training. Dat heb ik hem duidelijk gemaakt. Zijn reactie was positief en de kans dat hij er binnenkort weer bij is, neemt daardoor toe”, aldus Paulo Fonseca. Het is dus nog de vraag of Kluivert tegen Brescia kan rekenen op speelminuten.

Het klapstuk in de Serie A komt vanuit Turijn. Juventus kreeg tijdens de vorige speelronde een flinke dreun te verwerken toen AC Milan in San Siro een 0-2 achterstand omboog in een zege (4-2). Juve miste Matthijs de Ligt wegens een schorsing, maar de Nederlander zou ongetwijfeld weer in de basis terugkeren als dé ploeg in vorm in Italië op bezoek komt: Atalanta. De ploeg van Marten de Roon en Hans Hateboer is sinds de herstart van de Serie A nog ongeslagen, sterker nog: alle wedstrijden werden gewonnen. Bij winst van Atalanta keert de spanning om de Scudetto weer een beetje terug.

Programma Serie A

17.15 uur: Lazio Roma - Sassuolo

19.30 uur: Brescia - AS Roma

21.45 uur: Juventus - Atalanta Bergamo

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A.

La Liga

De titelkansen voor FC Barcelona worden met de week steeds kleiner, maar toch houden de Catalanen hoop op een stunt. Bij Barça is Frenkie de Jong nog altijd geblesseerd. De middenvelder moet dus ook de uitwedstrijd tegen Real Valladolid aan zich voorbij laten gaan.

Programma La Liga

17.00 uur: Osasuna - Celta de Vigo

19.30 uur: Real Valladolid - FC Barcelona

22.00 uur: Atlético Madrid - Real Betis

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in La Liga.