Kenny Teijsse na val tweelingbroer Yordi van balkon: ’Verhalen totaal niet relevant’

Yordi Teijsse (links) en Kenny Teijsse in 2018 Ⓒ Richard Sijmons

Kenny Teijsse is hartstikke blij dat zijn tweelingbroer Yordi nog in leven is. Een val van een balkon van de vierde etage van een flatgebouw in Amsterdam-Buitenveldert afgelopen zondag zou normaliter fatale gevolgen hebben gehad.