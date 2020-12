Winst op veld voor PSV groter dan erbuiten

Joël Piroe is opnieuw belangrijk voor PSV. Na zijn gelijkmaker in Heerenveen maakt hij bij zijn eerste wedstrijd als basisspeler direct twee goals. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - PSV kan na de winst tegen Omonia Nicosia (4-0) en de bijkomende groepswinst weer ruim een miljoen euro extra bijschrijven. Bruto. Want van de totale opbrengst na een succesvolle Europese campagne voor de winter, blijft in het coronajaar fors minder over dan voorheen. De Eindhovenaren halen er financieel voorlopig nagenoeg het maximale uit. Domper was de op het oog zware blessure voor Richard Ledezma, in een duel waarin trainer Roger Schmidt een aantal basisspelers ontzag.