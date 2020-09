Tour-ploegen richting start, hertest Deceuninck na labfout

Een staflid van het Belgische team werd namelijk opgepikt voor een tweede test, nadat bij de eerste sample iets fout was gegaan. Het team laat intussen weet dat iedereen negatief heeft getest en dat zij gewoon van start gaan.

Op de officiële berichtgeving van ASO en UCI is het nog wachten, maar het lijkt er sterk op dat alle teams straks gewoon aan de start staan. Iedereen is alvast onderweg naar startplaats Île d’Oléron.

„Zoals jullie al weten, is een lid van onze ’omkadering’ vanochtend opgehaald door een ambulance”, aldus een bericht van het Belgische team. „Er is in het laboratorium een fout gemaakt met zijn eerste test. Dus is er vanochtend een tweede test uitgevoerd. Het resultaat daarvan is negatief wat betekent dat we vanochtend gewoon van start kunnen gaan.”

