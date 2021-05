Politiek spel rond Ronald Koeman bij FC Barcelona

Ronald Koeman is onderwerp van gesprek in Spanje nu FC Barcelona de competitie teleurstellend eindigt. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Ronald Koeman bracht het plezier terug bij FC Barcelona, won het vertrouwen van Lionel Messi, liet jeugdspelers doorbreken en won de Copa del Rey. Toch is de toekomst van de hoofdtrainer hét gespreksonderwerp rond de Spaanse topclub. Van de achterkamertjespolitiek in Catalonië kunnen ze in Den Haag nog wat leren.