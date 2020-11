Hakim Ziyech en Luuk de Jong naar volgende ronde Champions League

In de 22e minuut kwam Chelsea op voorsprong. Callum Hudson-Odoi scoorde, na een fraaie pass van Mason Mount. De oud-speler van Vitesse kreeg kort daarna een aardige kans op de 0-2, maar zag de Senegalese doelman Alfred Gomis attent reageren.

Vlak voor rust zette de thuisclub aan voor een offensief, wat leidde tot kansen voor Serhou Guirassy en Damien Da Silva. Beide keren greep keeper Edouard Mendy, ook uit Senegal, goed in. In de 85e minuut kwam Rennes alsnog langszij, nadat Guirassy de bal uit een hoekschop binnen kopte. Vervolgens sloeg Giroud alsnog toe, na een aanval waarbij ook Hakim Ziyech was betrokken.

Ziyech, de laatste weken steeds basisspeler, viel een kwartier voor tijd in bij de nummer drie van de Premier League. Björn Kuipers was de scheidsrechter in Rennes.

In Rusland leidde Sevilla halverwege door een doelpunt van Ivan Rakitic. De Kroaat, vorig seizoen nog actief voor Barcelona, scoorde al na 4 minuten. Zo’n 10 minuten na de hervatting maakte de Braziliaan Wanderson Wamberto de 1-1. Pas in de 5e minuut van blessuretijd besliste El Haddadi de wedstrijd.

Luuk de Jong was basisspeler bij Sevilla en werd in de 72e minuut gewisseld. Karim Rekik viel na een uur in bij de Spanjaarden. Bij de Russen deed Tonny Vilhena vanaf de 67e minuut mee. De voormalig speler van Feyenoord verliet onlangs nog het trainingskamp van het Nederlands elftal wegens een besmetting met het coronavirus.