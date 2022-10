Voormalig wielrenner Gerben Karstens (80) overleden

Karstens won etappes in alle grote ronden en is een van de zes Nederlanders die dat is gelukt. Hij won er een in de Giro, zes in de Tour en veertien in La Vuelta. Daarmee staat zijn totaal aantal op 21 en moet hij wat landgenoten betreft alleen Jean-Paul van Poppel (22) voor zich dulden.

Karstens reed elf keer de Tour en in de ronde van 1974 droeg hij twee dagen de gele trui. In de Tour van 1976 was hij de snelste in de slotetappe op de Champs-Élysées van Parijs. Hij won ook Parijs-Tours (1965), eindigde in 1965 als tweede in de Ronde van Lombardije, in 1970 werd hij tweede in Milaan-Sanremo en in 1971 behaalde hij de tweede plaats in de Amstel Gold Race.

Karstens kreeg enkele weken geleden een herseninfarct. Hij is zaterdag overleden in Dongen (Noord-Brabant).