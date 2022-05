Lewis Hamilton maakt statement en krijgt uitzondering

Het is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan dat coureurs juwelen of sieraden dragen in de auto. Dat is al jaren zo, maar vanaf komend weekeinde gaat autosportfederatie FIA daar standaard op controleren. Hamilton herhaalt in Miami dat hij dat ‘onnodig’ vindt en in gesprek zal gaan met de nieuwe president Mohammed Ben Sulayem.

Hamilton droeg tijdens de persconferentie om elke vinger een ring, meerdere kettingen en had liefst drie horloges om. ,,In verschillende tijdzones, want ik krijg belletjes vanuit de hele wereld”, glimlachte de Mercedes-coureur. Om serieus te vervolgen: ,,Het is nooit een issue geweest en ik ben al zestien jaar actief in de sport. Volgens mij zijn er grotere problemen. Als ik in de auto zit, heb ik er alleen een in mijn neus en een paar in mijn oor. Ik heb er zeker twee die ik niet kan verwijderen. Als ze me tegenhouden, dan is het zo. We hebben een reservecoureur (Nyck de Vries, red.) en er is veel te doen in de stad, dus ik kom er wel uit.”

Zover zal het in Miami niet komen. Later op vrijdag werd duidelijk dat Hamilton een medische uitzondering krijgt voor komend weekeinde, wat betreft de neuspiercing die hij niet zomaar kan verwijderen. Voor de volgende Grand Prix in Barcelona geldt die uitzondering ook nog. Daarna, voor de race in Monaco, moet alles van zijn lijf zijn.