Nederlander bezorgt Ineos ’mooiste zege’ na Tour Bekentenis Van Baarle in Roubaix: ’Ik haat het rijden op kasseien’

ROUBAIX - Toen het beest in Dylan van Baarle los was, kon niemand hem meer temmen. De 29-jarige Nederlander scheurde in 5 uur en precies 37 minuten als snelste man ooit - en daarmee opvolger van Peter Post - over de kasseien van ’De Hel’, om na zijn sensationele zege te bekennen: ,,Ik haat het rijden op kasseien, maar ik kan het wel goed. Het is totaal niet fijn, geef mij maar asfalt. Maar het is wel een heerlijk gevoel dat je zó hard gaat dat je de anderen pijn doet.”