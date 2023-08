Vincent Janssen zet deur naar CL open voor Antwerp

Antwerp is sinds dinsdagavond toch een trotse stad. Voor het eerst klonk bij de wedstrijd tegen AEK Athene de Champions League-hymne in stadion de Bosuil. Dat riep zeker emoties op bij voormalig ajacied Toby Alderweireld, die er als geboren Antwerpenaar altijd al van had gedroomd.

Antwerp had een duidelijk Nederlands signatuur. Dat kwam niet alleen door Mark van Bommel, die The Old Great de eerste titel sinds 66 jaar bezorgde. En ook niet alleen door de vlotte goal van Janssen. Jurgen Ekkelenkamp kreeg een basisplaats van de Limburgse trainer, die Gyrano Kerk op de bank liet beginnen.

Minder geld dan Club Brugge

Antwerp had de pech dat de kampioen van België voor het eerst sinds jaren niet rechtstreeks werd toegelaten tot de groepsfase. Er waren wel meer zaken waar de club zich druk over maakte. Kwalificatie voor de groepsfase zou 16,8 miljoen euro opleveren. Club Brugge toucheerde vorig seizoen voor de deelname al 4,5 miljoen euro meer.

Aan recettes levert Antwerp ook al een flink kapitaal in. Er is nog steeds geen overeenstemming bereikt met de eigenaren van tribune 2. Die bleef leeg en dat scheelt de club per thuiswedstrijd zo’n 14.000 toeschouwers.

Bekijk hier de goal van Vincent Janssen

De lege tribune aan de lange zijde stond in schril contrast tot het belang dat de Belgen aan het duel hechtten. Met AEK Athene als tegenstander maakte het zich op voor een zware dubbel. In de voorbereiding verloor Antwerp nog een oefenduel met 0-3 van de Griekse tegenstander, die met Nordin Amrabat en Levi Garcia (ex-Excelsior en AZ) aan de aftrap verscheen. Pas zaterdag stelde AEK in de laatste seconden van het duel met Dinamo Zagreb de plek in de derde voorronde veilig. Op een soortgelijke wijze greep Antwerp een paar maanden eerder in Genk door toedoen van Alderweireld de titel.

Over drempel

De vlotte goal hielp de thuisploeg over de drempel. Het uitvallen van Garcia met een spierblessure maakte de klus wat eenvoudiger. Want die had zich ontpopt als de gevaarlijkste aanvaller van AEK. Zonder de naar Ajax vertrokken Gaston Avila bleef FC Antwerp toch kwetsbaar in de defensie.

Kort na de rust moest de thuisploeg bovendien met tien man verder na een wilde tackle van Jelle Bataille, die met rood werd bestraft. De thuisploeg stond met de rug tegen de muur. Janssen werd, moegestreden, twintig minuten voor tijd vervangen. Antwerp hield de krappe voorsprong vast en zal zich in de hel van Athene een weg naar de Europese elite moeten banen.

Kevin Diks wint

Er kwam nog een Nederlander in actie in de derde voorronde van de Champions League. Kevin Diks was een van de centrale verdedigers van Kopenhagen, dat met 0-1 won van de Poolse kampioen Rakow Czestochowa.

