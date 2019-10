FC Utrecht wint in Overijssel

Leon Guwara en Adam Maher scoorden al voor rust in Rijssen. Maher benutte een strafschop na een overtreding van Niek Davina op Sander van de Streek. Invallers Issah Abass en Simon Makienok troffen in de tweede helft doel voor de huidige nummer vijf van de eredivisie. Bij een achterstand van 0-3 liet Hielke Penterman doelman David Jensen van FC Utrecht kansloos.

Excelsior'31 staat elfde in de derde divisie zaterdag. De club stuntte in het verleden tegen de profs van Willem II en Excelsior uit Rotterdam in de KNVB-beker.