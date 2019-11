Veltman: ’Als ik het salaris van Ziyech krijg...’

In het programma Bij Andy in de Auto ging de verdediger alvast even in op zijn toekomst. Of hij wil blijven als Ajax opnieuw een mooie Champions League-campagne weet af te werken? „Als ik het salaris van Ziyech krijg...”, reageerde Veltman gevat, gevolgd door een harde lach.

De Marokkaanse middenvelder is momenteel dé grootverdiener van Ajax. Naar verluidt toucheert de linkspoot een bruto jaarsalaris van tussen de vier en vijf miljoen euro.

Veltman voetbalt als sinds zijn negende voor Ajax. In augustus 2012 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht. Inmiddels staat hij op 237 duels voor de recordkampioen. In die wedstrijden maakte hij tien treffers en bereidde hij vijftien doelpunten voor. Met de club veroverde hij drie keer de landstitel en één keer de KNVB-beker.

Bij de Amsterdammers groeide hij bovendien uit tot international. Tot op heden droeg hij 21 keer het shirt van Oranje en maakte hij twee treffers. Met het Nederlands elftal veroverde hij brons op het WK 2014 in Brazilië.

Ajax treedt woensdagavond in de Champions League aan tegen Lille. Veltman ontbreekt vanwege een schorsing. De selectie reist dinsdag per trein naar de Noord-Franse stad.

