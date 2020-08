AZ loot Dinamo Kiev in voorronde Champions League

Het duel wordt op 15 of 16 september in Kiev gespeeld. Vanwege de coronacrisis wordt de winnaar bepaald over slechts één duel.

De winnaar van de ontmoeting plaatst zich voor de play-offs, waarin een plaats in de groepsfase van de het miljardenbal van het Europese clubvoetbal op het spel staat.

Ajax schakelde Dinamo Kiev in 2010 en 2018 uit in de voorronden van de Champions League. De club eindigde het afgelopen seizoen als tweede in de eigen competitie, achter Sjachtar Donetsk.

AA Gent en Benfica waren de andere mogelijke tegenstanders van AZ bij de loting in Nyon. Als AZ de horde Dynamo Kiev weet te nemen, is AA Gent of Rapid Wien de tegenstander in de play-off.

AZ ging in de tweede kwalificatieronde van de Champions League op wonderbaarlijke wijze met de zege aan de haal tegen het Tsjechische Viktoria Plzen (3-1) en weet daardoor dat het minimaal aan de groepsfase van de Europa League mag deelnemen. Ook Ajax (Champions League) en Feyenoord (Europa League) zijn in ieder geval tot de winterstop Europees actief.

Willem II en PSV moeten zich via de voorronden voor de groepsfase van de Europa League zien te plaatsen.

Lange tijd leek AZ uitgeschakeld te worden door Viktoria Plzen, maar een benutte strafschop van Teun Koopmeiners in de 94e minuut leverde het team van trainer Arne Slot een verlenging op. Daarin sloeg invaller Albert Gudmundsson twee keer toe.