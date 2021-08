Jong Ajax laat zich in slotfase beetnemen door FC Dordrecht

Jong Ajax kwam door een treffer van Max de Waal in de 33e minuut op voorsprong. In de laatste vijf minuten van de reguliere speeltijd gaf de thuisclub de wedstrijd uit handen. Nikolas Agrafiotis was de gevierde man bij de bezoekers, hij bracht beide doelpunten van FC Dordrecht op zijn naam. Agrafiotis stelde de zege veilig met een fraai afstandsschot.

FC Den Bosch versloeg Jong PSV in een Brabantse derby met 1-0. Jizz Hornkamp besliste het duel in de 87e minuut.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Keuken Kampioen Divisie