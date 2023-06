Premium Het beste van De Telegraaf

In de herfst van zijn carrière toont voetbalnomade zijn waarde voor nationale ploeg Laatbloeier Joselu schrijft jongensboek bij Spanje

Door Jeroen Kapteijns

De Spaanse aanvaller Joselu Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - In zijn vijftienjarige carrière zag nooit iemand een international in Joselu, maar sinds hij op 33-jarige leeftijd zijn debuut in de Spaanse nationale ploeg heeft gemaakt, maakt de Galiciër een verpletterende indruk. Door een doelpunt van de goaltjesdief op leeftijd versloeg Spanje in de halve finale van de Final Four van de Nations League op de valreep Italië, waarmee La Roja zich heeft geplaatst voor de eindstrijd zondagavond (aanvang 20.45 uur) in De Kuip tegen Kroatië.