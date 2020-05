Het ’roze’ sleutelmoment in de loopbaan van Pieter Weening

Pieter Weening met de roze trui, in 2011. Ⓒ Hollandse Hoogte

Op 11 mei 2011 fietste Pieter Weening – toen nog zonder het zelf te weten – een nieuw hoofdstuk in zijn wielerleven binnen. Hoewel hij zes jaar eerder een Tour-etappe had weten te winnen, zou de ritzege in de 94e Giro d’Italia álles veranderen. De stille knecht werd eindelijk avonturier.