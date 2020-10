Dubbelslag Primoz Roglic in Vuelta

In een nerveuze slotfase probeerde Remi Cavagna (Deceuninck-Quickstep) nog weg te rijden, maar dat lukte niet, waardoor het een sprint zou worden tussen de overgebleven mannen uit het uitgedunde peloton. En daar was Roglic met overmacht de sterkste. De Sloveen bleef de Oostenrijker Felix Grossschartner en de Italiaan Andrea Bagioli voor en boekte zijn derde ritzege.

Roglic kwam 3 seconden eerder binnen dan rodetruidrager Carapaz uit Ecuador. De kopman van Ineos-Grenadiers had 13 seconden voorsprong op de Sloveen, die 10 seconden bonificatie pakte en daardoor in tijd gelijk is gekomen met de Ecuadoraan. De leiderstrui is voor Roglic.

De rit leende zich voor een vluchtersgroep, die er dus ook kwam. De Nederlanders Alex Molenaar (Burgos-BH) en Pim Ligthart (Total Direct Energie) zaten bij het vertrokken viertal, samen met Brent Van Moer (Lotto-Soudal) en Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA) en kleurden de etappe. De aanval van het kwartet strandde in schoonheid.

Roglic blij, maar: leiderstrui verandert niet veel voor de ploeg

Het is alweer de tiende overwinning in dit door het coronavirus verkorte seizoen voor de Sloveen. „Opnieuw geweldig. Ik ben superblij”, zei de kopman van Jumbo-Visma. „Het is nooit gemakkelijk om te winnen, maar ik had de goede benen ervoor.”

De versnelling van Roglic in de laatste 150 meter was goed voor een klein gaatje, waardoor hij naast de tien seconden bonificatie drie tellen pakte op leider Carapaz en dus de rode trui overnam. „Ik sta weer in het rood, maar dat verandert niet veel voor onze ploeg. We proberen het momentum en onze focus te houden.”

De renners in de Ronde van Spanje hebben nu twee zware bergetappes op het programma met zaterdag de beklimming van de Alto de la Farrapona en zondag de beklimming van de Angliru. „Twee dagen met klimmen in de bergen dit weekend, ik hoop dat het leuk wordt om naar te kijken”, keek de Sloveen vooruit.

„Het wordt een heel zware etappe zaterdag”, verwacht Roglic. De Sloveen denkt dat de strijd niet alleen tussen hem en Carapaz van Ineos-Grenadiers gaat en wijst ook op het sterke blok van Movistar. „Er zijn nog genoeg andere jongens.”

Dat het team de leiderstrui enkele dagen niet hoefde de verdedigen was zeker niet slecht voor de ploeg, vond de kopman van Jumbo-Visma. „Nu hebben we de verantwoordelijkheid teruggepakt en gaan we deze positie zo goed mogelijk verdedigen. Hopelijk heb ik wat extra kracht door de leiderstrui.”

Angliru

Van de favorieten voor de eindzege wordt zaterdag en zondag wellicht vuurwerk verwacht. Zaterdag is een traktatie voor klimmers en klassementsmannen. Een rit van 170 kilometer naar de top van de La Farrapona, een Asturische berg die deel uitmaakt van de Picos de Europa. In 2014 al de scherprechter voor een heroïsch duel tussen Chris Froome en Alberto Contador. Onderweg liggen ook nog eens drie knoerten van bergen in het parcours.

Zondag gaat het peloton - daarvoor zitten nog vier beklimmingen - finishen op de iconische col de Angliru. 12,4 kilometer met een gemiddelde van 9,9% omhoog. Steilste strook? 23,5%. In 2017 koersten de renners voor het laatst op de Angliru. Winnaar: Contador.