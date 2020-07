FC Twente huurt na Pierie ook Danilo van Ajax

De 21-jarige Danilo maakte tot dusver vooral minuten in het belofte-elftal van Ajax. In de Keuken Kampioen Divisie was de Braziliaanse spits in 42 duels goed voor 24 doelpunten.

In totaal kwam de aanvaller drie keer uit voor de Amsterdamse hoofdmacht. Een keer begon hij in de basis. Dat was eerder dit jaar in het Europa League-duel met Getafe. Ondanks een doelpunt van Danilo en een 2-1 zege, lag Ajax na een eerdere 2-0 nederlaag uit het toernooi.

Vanwege de aanwezigheid van spitsen Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar en Lassina Traoré was de kans op speeltijd bij Ajax niet groot voor Danilo, die overigens ook als vleugelaanvaller uit de voeten kan.

„Ik ben blij en ik besef dat dit een belangrijk seizoen in mijn carrière wordt. FC Twente is de ideale club waar ik me verder kan ontwikkelen”, stelde Danilo al tegenover Braziliaanse media.

Na Pierie en Vaclav Cerny (FC Utrecht) is Danilo de derde huurling die technisch directeur Jan Streuer naar Enschede haalt. Verder kan trainer Ron Jans komend seizoen ook beschikken over Gijs Smal, die werd gekocht van FC Volendam.