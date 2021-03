Tom Coronel in camouflage in WTCR

De coureur rijdt in het officiële FIA-kampioenschap opnieuw voor het Belgische Comtoyou Racing. Coronel gaat van start in de gloednieuwe Audi RS 3 LMS. Die auto komt pas in juli op de markt. De eerste twee race-weekenden in juni rijdt Coronel daarom in een speciale camouflage-uitvoering van zijn auto, omdat de Duitse fabrikant nog niet alles wil prijsgeven.

„En het is niet normaal hoeveel mensen nu zeggen: deze uitvoering is zo mooi, je zou hier het hele jaar in moeten rijden. Maar dat is niet te doen als je schade rijdt. Dan wordt het een en al stress voor het team”, stelt Coronel, die vorig jaar een race won in Slowakije en lang bovenin meedraaide. „Niet slecht, als je 48 jaar en kaal bent. Dan denken die andere gasten toch: die Pipo de Clown, die doet het toch maar weer.”

Het WTCR-seizoen start begin juni op de Nordschleife en eindigt in november in Macau. „Ik ben de coureur die het langste in dit kampioenschap uitkomt, al sinds 2001. Het past gewoon bij me. Ik heb ook mazzel met mijn relaties, die me ieder jaar weer steunen”, legt Coronel uit. Naast zijn eigen wedstrijden volgt Coronel ook de koningsklasse van de autosport met enorme belangstelling. Hij verwacht dat Max Verstappen wereldkampioen wordt. „Ik zou niet weten waarom je daaraan zou twijfelen. Max wordt steeds slimmer. Zijn auto ziet er goed uit en het is duidelijk dat Honda ook een stapje extra heeft gezet. Die strijd met Lewis Hamilton, dat is wat iedereen wil zien.”