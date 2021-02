Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Hockey: Finaleronde Euro Hockey League in april zonder fans in Amsterdam

15.58 uur: De finaleronde van de Euro Hockey League (EHL) kan begin april gedurende het paasweekeinde worden gehouden in het Wagener-stadion in Amsterdam, maar dan wel zonder publiek. De Nederlandse overheid heeft daar toestemming voor gegeven. Vorig jaar kon de eindfase van het Europese hockeytoernooi niet worden gespeeld vanwege de coronamaatregelen.

„Dit EHL-evenement betekent een nieuw begin en brengt nieuwe hoop”, zegt Marijke Fleuren, de voorzitter van de Europese hockeyfederatie EHF. „Hockeyfans vanuit de hele wereld hebben de EHL de afgelopen achttien maanden gemist. We kijken er naar uit om met Pasen onze sport en atleten te vieren.”

Aan de zogeheten Final Four van de EHL in Amsterdam doen acht clubs mee. Bij de mannen zijn dat Bloemendaal, de Duitse club HTC Uhlenhorst, Royal Léopold Club uit België en de Spaanse club Atlètic Terrassa HC. Bij de vrouwen nemen de Nederlandse clubs Amsterdam en Den Bosch het op zaterdag 3 april in de halve finales tegen elkaar op; de andere finalist komt uit het duel tussen de Duitse kampioen Der Club an der Alster en het Spaanse Club de Campo de Madrid. De finales zijn op tweede paasdag, 5 april.

Snowboarden: Snowboarder De Blois strandt op WK in kwartfinales

15.58 uur: Glenn de Blois is bij de WK snowboardcross in Zweden blijven steken in de kwartfinales. De 25-jarige Westlandse snowboarder lag in zijn heat lang op de tweede plaats, maar werd in het laatste stuk naar de finish voorbij gestoken door de Duitser Paul Berg. De eerste twee gingen door naar de halve finales.

De Blois had zich dinsdag als twaalfde gekwalificeerd voor de knock-outfase van de WK in Idre Fjäll. De Nederlander won ruim twee weken geleden een wereldbekerwedstrijd in Italië. Daarmee verzekerde hij zich van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Peking.

Voetbal: Engelse voetbalbazen richten zich in open brief tot sociale media

15.34 uur: Engelse voetbalbazen hebben Twitter en Facebook via een open brief verzocht actie te ondernemen na een golf van racistische incidenten op sociale media. De brief is ondertekend door onder anderen de CEO van zowel de Engelse voetbalbond als van de Premier League.

„We hebben in de loop der jaren veel ontmoetingen gehad met uw leidinggevenden, maar de realiteit is dat uw platforms nog steeds een toevluchtsoord zijn voor misbruik”, schrijven de bazen in de brief, die gericht is aan Jack Dorsey en Mark Zuckerberg, de eindverantwoordelijken bij Twitter en Facebook.

„De gebruikte taal is vernederend, vaak bedreigend en illegaal. Het veroorzaakt leed bij de ontvangers en bij de overgrote meerderheid van de mensen die racisme, seksisme en elke vorm van discriminatie verafschuwen. Door uw passiviteit hebben de anonieme daders het idee gekregen dat ze onaantastbaar zijn.”

In de brief wordt opgeroepen om mechanismen in te voeren om berichten met racistische of discriminerende inhoud te filteren of te blokkeren, aanstootgevend materiaal te verwijderen en te zorgen voor een verbeterd verificatieproces om de mensen achter de accounts te identificeren.

Meerdere spelers, onder wie het Manchester United-trio Anthony Martial, Marcus Rashford en Axel Tuanzebe, zijn de afgelopen weken doelwit geweest van racistische uitingen op sociale media.

Voetbal: Newcastle United zes tot acht weken zonder spits Wilson

15.11 uur: Newcastle United moet het minimaal anderhalve maand doen zonder spits Callum Wilson. De 28-jarige Wilson, Engels international en dit seizoen goed voor tien doelpunten, heeft een hamstringblessure. „Het kan zes tot acht weken duren”, zei trainer Steve Bruce.

Newcastle is de nummer 16 van de Premier League. De ploeg van Bruce staat wel 10 punten boven de degradatiestreep. Maandag wacht Newcastle de uitwedstrijd tegen Chelsea.

Newcastle nam Wilson vorig jaar over van Bournemouth, waar hij sinds 2014 voor speelde.

Zwemmen: EK in Boedapest gaan door zonder publiek

13.53 uur: De Europese kampioenschappen zwemmen in Boedapest gaan in mei door, maar wel zonder publiek. De tribunes van de Duna Arena in de Hongaarse hoofdstad blijven tussen 10 en 23 mei leeg. De EK zouden eigenlijk vorig jaar al worden gehouden, maar het evenement ging toen vanwege de coronaperikelen niet door. In eerste instantie werd het zwemtoernooi verplaatst naar augustus 2020, later naar mei 2021.

Voorzitter Paolo Barelli van de Europese zwembond LEN heeft alle nationale bonden laten weten dat de EK in Boedapest nu „zoals gepland” doorgaan. „De LEN werkt er met de Hongaarse organisatie hard aan om te zorgen dat alle gezondheidsmaatregelen zijn genomen en dat we de veiligheid van alle deelnemers, coaches, officials en stafleden kunnen garanderen”, aldus Barelli.

Het evenement dient voor de zwemmers (langebaan en open water), schoonspringers en synchroonzwemsters als belangrijke test in de aanloop naar de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Afgelopen jaar verbleven de zwemmers wekenlang in een ’bubbel’ in Boedapest voor de International Swimming League. Kira Toussaint zwom daar een wereldrecord kortebaan op de 50 meter rugslag.

Wielrennen: Volta Limburg Classic van april naar juli

13.51 uur: De Volta Limburg Classic, een eendaagse wielerwedstrijd in het zuiden van Limburg, is door de organisatie verplaatst van april naar juli. Aanvankelijk stond de wedstrijd voor 3 april gepland, maar 17 en 18 juli zijn de nieuwe data.

„Hoewel er ook positieve ontwikkelingen zijn en bepaalde wielerwedstrijden onder de categorie topsport geschaard kunnen worden, kunnen wij de organisatie niet doorzetten zoals we dat graag zouden willen”, aldus Jean Demollin namens de organisatie.

Demollin denkt dat het weren van publiek en het afschermen van bijvoorbeeld de teambussen in Eijsden niet haalbaar zijn voor de organisatie. „Om net zoals vele andere evenementen naar september te schuiven, leek ons sowieso niet verstandig. Daarbij nemen we het risico op alsnog een teleurstelling in juli voor lief”, aldus de organisatie.

Vorig jaar werd de Volta Limburg Classic geschrapt wegens de uitbraak van het coronavirus.

Voetbal: Langstzittende trainer Bundesliga verlengt bij Freiburg

13.51 uur: Christian Streich is al de langstzittende trainer in de Bundesliga en de 55-jarige Duitser heeft zijn contract bij SC Freiburg opnieuw verlengd. Streich gaat zijn elfde seizoen in bij de huidige nummer 8 van de Duitse voetbalcompetitie. Hij werkt al sinds 1995 bij Freiburg en is sinds december 2011 de hoofdtrainer.

De oud-profvoetballer was eerder jeugdtrainer en assistent bij de hoofdmacht. Streich zat al bij 342 wedstrijden als hoofdtrainer op de bank bij Freiburg.

„Ik ben blij met deze erkenning en het vertrouwen in ons werk”, zegt Streich. „Deze samenwerking bevat alle voorwaarden om door te gaan op de ingeslagen weg.” Freiburg eindigde vorig seizoen op de achtste plaats. In 2013 plaatste de ploeg van Streich zich als nummer 5 van de Bundesliga voor de Europa League. Twee jaar later degradeerde Freiburg, maar het seizoen erop keerde de ploeg als kampioen weer terug op het hoogste niveau.

Vuelta eindigt met tijdrit in Santiago de Compostela

12:58 uur: De Ronde van Spanje eindigt dit jaar op 5 september met een individuele tijdrit over 33,7 kilometer naar Santiago de Compostela. De laatste jaren lag de finish van de Vuelta steeds in Madrid, waar de slotetappe doorgaans in een massasprint eindigde. De Vuelta van 2021 begint en eindigt met een tijdrit.

Eind oktober werd al bekend dat de Spaanse etappekoers op 14 augustus start met een rit tegen de klok in Burgos, over 8 kilometer. Vorig jaar zou de Vuelta in Utrecht beginnen, met drie etappes over Nederlands grondgebied. Als gevolg van de coronapandemie ging dat niet door. De organisatie moest de route aanpassen en besloot toen de Vuelta toch helemaal in Spanje te houden, met de start in de Baskische stad Irun. De Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma werd begin november in Madrid gehuldigd als eindwinnaar.

De 76e editie van de Ronde van Spanje gaat over 3336,1 kilometer. De route telt zes vlakke ritten en elf etappes over heuvelachtig terrein. Al op de derde dag wacht de renners een aankomst bergop, op de Picòn Blanco. De zevende etappe naar Balcón de Alicante telt zes beklimmingen, met ook een finish bergop. In de negende etappe moeten de renners op weg naar de top van de Alto de Velefique bijna 4500 hoogtemeters bedwingen. De veertiende, zeventiende, achttiende en twintigste etappe eindigen ook bovenop een berg. Die twintigste etappe op de voorlaatste dag van de Vuelta gaat over vijf cols.

„De wereld gaat door een heel zware tijd en dat voelen we met name in ons land”, zegt koersbaas Javier Guillén. „Daarom wilden we een andere wedstrijd ontwerpen. Een ambitieuze Vuelta over heel veel kilometers, maar alleen door Spanje. We willen ons prachtige land laten zien, de mensen vermaken en het toerisme promoten, in afwachting van een geleidelijke terugkeer naar het normale leven.”

De Sloveense klimmer Tadej Pogacar, vorig jaar winnaar van de Tour de France, gaat voor de tweede keer meedoen aan Vuelta. Pogacar (22) eindigde in 2019 bij zijn debuut op de derde plaats. Hij won toen drie etappes.

Eerste wereldtitel in Italië naar Zwitserse skiester Gut

12.40 uur: De Zwitserse skiester Lara Gut-Behrami heeft de eerste wereldtitel gepakt bij de WK in Cortina d’Ampezzo. De 29-jarige Gut was, zoals ook al vrijwel het hele seizoen in de wereldbeker, de beste op de super-G. Haar landgenote Corinne Suter pakte het zilver, het brons ging naar de Amerikaanse Mikaela Shiffrin, die twee jaar geleden de beste was op dit onderdeel.

Gut was met 1.25,51 de snelste op de Italiaanse piste. Suter gaf 0,34 seconde toe, Shiffrin 0,47 seconde. Gut had de laatste vier wereldbekerwedstrijden op de super-G in de aanloop naar de WK allemaal gewonnen.

De Zwitserse pakte in Cortina d’Ampezzo haar eerste wereldtitel, nadat ze bij eerdere WK’s al drie zilveren en twee bronzen medailles had gepakt. „Ik ging niet naar beneden om goud te winnen, ik ging naar beneden om te laten zien wat ik kan”, zei de Zwitserse, die haar favorietenrol waarmaakte. „Dat is een groot verschil met vorige WK’s.”

Shiffrin raakte haar status als wereldkampioene op de super-G kwijt, maar met brons was ze ook heel tevreden. De Amerikaanse had ruim een jaar geen super-G geskied na de dood van haar vader. „Het is geweldig om weer door de heuvels te skiën, ik geniet hier enorm van”, zei Shiffrin. „Vorig jaar zijn er een paar vervelende dingen gebeurd, maar ik ben er weer.”

De WK in Italië zouden maandag al beginnen, maar vanwege de mist en sneeuwval kon er de eerste dagen niet geskied worden in de Dolomieten. De super-G stond in eerste instantie voor dinsdag op het programma.

Bij de mannen veroverde Vincent Kriechmayr uit Oostenrijk op de super-G zijn eerste wereldtitel. De 29-jarige Kriechmayr bleef Romed Baumann, de Oostenrijker die sinds 2019 onder Duitse vlag uitkomt, 0,07 seconde voor. De Fransman Alexis Pinturault pakte op 0,38 seconde het brons. Heel wat favorieten gingen op de veeleisende piste in de fout.

Skeletonster Bos halverwege WK op veertiende plaats

12:22 uur: Skeletonster Kimberley Bos staat halverwege het WK in Altenberg op de veertiende plaats. Na twee van de vier runs heeft Bos een achterstand van bijna 2 seconden op de Duitse Jacqueline Lölling, die op haar thuisbaan de leiding in handen heeft. Vrijdag gaan de skeletonsters nog twee keer naar beneden.

Bos stond na de eerste afdaling op de twaalfde plaats. Ze legde de eerste run af in 59,10 seconden. In de tweede startte ze iets beter, maar Bos was met 59,62 wel later beneden. De 27-jarige Edese stond dit seizoen in de wereldbeker geregeld op het podium. Ze eindigde in het wereldbekerklassement op de derde plaats, achter de Oostenrijkse winnares Janine Flock en Tina Hermann uit Duitsland. Op het EK in Winterberg werd Bos zesde.

„Ik sta hier een beetje met een dubbel gevoel”, zei Bos. „Aan de ene kant ben ik teleurgesteld over mijn afdalingen. Aan de andere kant is het beter dan vorig jaar. De Kreisel-bocht gaat goed, maar in beide runs maakte ik wel een grote fout die helaas veel tijd heeft gekost. Al ben ik lang niet de enige. Het is nu eenmaal een heel moeilijke baan.”

Op het WK heeft Lölling na twee runs een voorsprong van 0,11 op Europees kampioene Elena Nikitina uit Rusland, die vanwege de internationale schorsing van de Russische sport onder neutrale vlag uitkomt. Hermann staat halverwege derde op 0,24.

Voetbal: ’Müller test positief op corona en ontbreekt in finale WK clubs’

11:45 uur: Aanvaller Thomas Müller (31) van Bayern München mist donderdagavond de finale van het WK voor clubs vanwege een positieve coronatest. Bayern speelt tegen de Mexicaanse ploeg Tigres UANL. Dat melden televisiezender Sky en dagblad Bild. Bayern heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Twee andere spelers van de Duitse kampioen, Javi Martínez en Leon Goretzka, testten eerder al positief op corona en gingen niet mee naar Qatar.

Bayern en Tigres trappen om 19.00 uur af. Tigres versloeg in de halve eindstrijd de Braziliaanse club Palmeiras, winnaar van de Copa Libertadores, met 1-0. Bayern was met 2-0 te sterk voor de Egyptische club Al Ahly.

Bayern kan ook niet beschikken over verdediger Jérôme Boateng, die vanwege privéomstandigheden naar huis is gegaan. De ex-vriendin van Boateng, topmodel Kasia Lenhardt, werd dinsdag dood gevonden in haar woning in Berlijn. Op 2 februari maakten beiden bekend dat ze een punt achter hun relatie hadden gezet.

Basketballer Doncic leidt Mavericks in spannend duel langs Hawks

09:21 uur: Lukas Doncic heeft de basketballers van Dallas Mavericks met een ’triple double’, oftewel punten, assists en rebounds in de dubbele cijfers, langs Atlanta Hawks geleid. Het werd in Dallas na een zenuwslopende partij 118-117 voor de Mavericks, die in het laatste kwart tien punten meer maakten (37-27).

De Sloveen Doncic was goed voor 28 punten, 10 assists en 10 rebounds. Bij de Hawks nam John Collins 33 punten voor zijn rekening.

De Lakers verzekerden zich via overtime van de zesde opeenvolgende zege. Oklahoma City Thunder werd met 114-113 verslagen. Na de reguliere speeltijd stond het 105-105.

Chili benoemt Uruguayaan Lasarte tot bondscoach

08:18 uur: Chili heeft de Uruguayaan Martín Lasarte aangesteld als bondscoach. De 59-jarige Lasarte moet de Chileense voetbalploeg naar het WK van 2022 in Qatar zien te leiden.

Lasarte, die Reinaldo Rueda opvolgt, was van 2009 tot 2011 trainer van Real Sociedad. Ook had hij diverse clubs in Chili en Uruguay onder zijn hoede. Zijn laatste klus was als trainer van Al-Ahly uit Egypte. Als voetballer speelde hij van 1989 tot 1992 bij Deportivo La Coruña.

Chili staat momenteel zesde in de groep van tien Zuid-Amerikaanse landen. De eerste vier ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.