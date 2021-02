Lukas Doncic schittert bij Dallas Mavericks

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketballer Doncic leidt Mavericks in spannend duel langs Hawks

09:21 uur: Lukas Doncic heeft de basketballers van Dallas Mavericks met een 'triple double', oftewel punten, assists en rebounds in de dubbele cijfers, langs Atlanta Hawks geleid. Het werd in Dallas na een zenuwslopende partij 118-117 voor de Mavericks, die in het laatste kwart tien punten meer maakten (37-27).

De Sloveen Doncic was goed voor 28 punten, 10 assists en 10 rebounds. Bij de Hawks nam John Collins 33 punten voor zijn rekening.

De Lakers verzekerden zich via overtime van de zesde opeenvolgende zege. Oklahoma City Thunder werd met 114-113 verslagen. Na de reguliere speeltijd stond het 105-105.

Chili benoemt Uruguayaan Lasarte tot bondscoach

08:18 uur: Chili heeft de Uruguayaan Martín Lasarte aangesteld als bondscoach. De 59-jarige Lasarte moet de Chileense voetbalploeg naar het WK van 2022 in Qatar zien te leiden.

Lasarte, die Reinaldo Rueda opvolgt, was van 2009 tot 2011 trainer van Real Sociedad. Ook had hij diverse clubs in Chili en Uruguay onder zijn hoede. Zijn laatste klus was als trainer van Al-Ahly uit Egypte. Als voetballer speelde hij van 1989 tot 1992 bij Deportivo La Coruña.

Chili staat momenteel zesde in de groep van tien Zuid-Amerikaanse landen. De eerste vier ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.