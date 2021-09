Albert Gudmundsson schiet AZ naar zege op Jablonec

AZ, dat na het eerdere 2-2 gelijkspel tegen Randers uit Denemarken nu vier punten heeft, kwam slordig voor de dag in eigen huis. Het aanvalsspel was met name in de eerste helft zeer slordig. Ook qua creativiteit hield het niet te over wat de ploeg van Pascal Jansen liet zien. Doelpunten bleven dan ook uit in de eerste 45 minuten.

Na rust sloeg AZ snel toe. Gudmundsson werkte de bal binnen na een voorzet van de opgestoomde linksback Owen Wijndal. Tien minuten voor tijd had de IJslander ook de 2-0 op zijn slof, maar na een goede voorzet van rechtsback Yuki Sugawara trof hij de lat.

Vangelis Pavlidis baalt na een gemiste kans in de eerste helft. Ⓒ HH/ANP

Het had niet veel gescheeld of de misser van Gudmundsson was een dure geweest, want AZ had alle geluk van de wereld dat Jablonec na ruim een uur spelen niet op gelijke hoogte kwam.

Pantelis Hatzidiakos schatte een Tsjechische voorzet helemaal verkeerd in en werkte de bal niet naar voren, maar met een boog op de doellat boven zijn eigen keeper Peter Vindahl Jensen. AZ had vervolgens andermaal mazzel dat de rebound niet was besteed aan Jablonec-aanvaller Martin Nešpor, die finaal over de baal heen maaide.

Het volgende duel in Conference League is op 21 oktober. Dan gaat AZ, momenteel de nummer twaalf in de Eredivisie, op bezoek bij het Roemeense CFR Cluj.