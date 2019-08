Barney: ’Die nederlaag heb ik nog niet verwerkt’

Raymond van Barneveld Ⓒ Hollandse Hoogte

HAMILTON - Raymond van Barneveld speelt vrijdag zijn allerlaatste World Series-toernooi. Decor is Hamilton, in Nieuw-Zeeland. Voor ’Barney’ is het sowieso een darttoernooi met ’mixed feelings’: zowel in 2015 als in 2018 haalde hij de finale, maar verloor ze ook alle twee.