PEC Zwolle scoort zeven(!) goals in dertig minuten

De grote man bij de thuisploeg was Tolis Vellios, die viermaal doel trof, waaronder een hattrick in de eerste twaalf minuten. Ook Younes Taha, Haris Medunjanin en Thomas van den Belt, die in januari nog werd begeerd door Feyenoord, staan al op het scorebord.

De grootste zege ooit in de Keuken Kampioen Divisie is de 12-1 zege van Sparta op Almere City uit 2010. Die score lijkt haalbaar voor PEC Zwolle gezien de grote marge die al voor rust is bereikt.

De afgelopen weken ging het juist wat minder bij de ploeg van Schreuder, die de uitwedstrijden tegen ADO Den Haag en MVV Maastricht verloor.

PEC Zwolle is de eerste die met een 7-0 voorsprong de rust in gaat sinds Heracles Almelo in augustus 2002 tegen HFC Haarlem.