Niet alle Antony-miljoenen zijn voor Ajax

Voetbal

Transferoverzicht: PSG neemt Spaanse middenvelder Ruiz over van Napoli

De deuren van de transfermarkt gaan langzaam dicht. Clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hebben tot woensdagavond middernacht de tijd om spelers aan te trekken. In veel andere Europese competities is de transferdeadline 24 uur later.