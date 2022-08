De Ligt twijfelgeval bij Bayern door handkwetsuur

„Ik wil hem graag laten spelen, maar het is afwachten hoe het gaat”, zei Nagelsmann. De Ligt heeft één van de banden in een hand gescheurd en draagt voorlopig een soort spalk. „Als hij niet te veel pijn heeft, kan hij wellicht meedoen.”

Aanvaller Serge Gnabry kampt opvallend genoeg met een vergelijkbare blessure, aan de pols. Verdediger Dayot Upamecano heeft een kuitblessure en vormt daardoor ook een twijfelgeval voor het duel met Bochum. In de eerste twee competitiewedstrijden kreeg de Fransman centraal achterin de voorkeur boven De Ligt.

Nagelsmann zei ook dat de van Ajax overgekomen Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch, vooralsnog invallers, nog niet klaar zijn voor een basisplaats. „Ze hebben tijd nodig om te wennen aan alles. Op de training kunnen ze laten zien wat ze kunnen. Ik zet ze erin als ze 100 procent zijn”, aldus de trainer van Bayern, die niet wilde ingaan op de geruchten dat Cristiano Ronaldo mogelijk voor Borussia Dortmund gaat spelen. „Ik heb geleerd om niet over spelers te praten die bij een andere club onder contract staan. Het is voor mij niet relevant of hij wel of niet naar de Bundesliga komt.”