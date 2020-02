Ajax-directeur Edwin van der Sar mengt zich in VAR-rel Chelsea

Volgens Henry Winter, chef voetbal van The Times, zongen de Chelsea-fans ’It’s not football anymore’, nadat tot twee keer toe een Londense treffer werd geannuleerd door de VAR. Dat gezang was tegen het zere been van Van der Sar.

Anderhalve week geleden onthulde de Telegraaf/Telesport dat in een uitgelekte ’scheidsrechter winterbijeenkomst’ van de UEFA werd bevestigd wat iedere voetbalfan eigenlijk wel wist: Ajax is bestolen in de Champions League in de wedstrijd op Stamford Bridge tegen Chelsea.

En daar doelt Van der Sar klaarblijkelijk op in zijn reactie op het bericht van Winter: „Het kan twee kanten op vallen bij een club”, schrijft hij op Twitter.

Tijdens de ’scheidsrechter winterbijeenkomst’ van de Europese voetbalbond UEFA op Mallorca was het overgrote deel van de aanwezige toparbiters, inclusief scheidsrechterbaas Roberto Rosetti, het erover eens dat arbitrale blunders Ajax de zege bij Chelsea (4-4) én overwintering in het miljoenenbal kostten.

De ploeg van Erik ten Hag eindigde het duel met negen man. De Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi had het spel na de tweede gele (en dus rode) kaart voor Daley Blind volgens de spelregels moeten stilleggen, was de uitkomst van de discussie. Ajax was in dat geval bij 2-4 een penalty tegen én de rode kaart voor Joël Veltman bespaard gebleven. De VAR had die twee beslissingen volgens de arbiters moeten terugdraaien.

Chelsea-Manchester

Manchester United heeft goede zaken gedaan in de strijd om een plek bij de eerste vier in de Premier League door de uitwedstrijd tegen Chelsea met 2-0 te winnen. Anthony Martial en Harry Maguire waren in Londen trefzeker voor United.

Martial kopte vlak voor rust, op aangeven van Aaron Wan-Bissaka, raak in de verre hoek en halverwege de tweede helft maakte Maguire, ook met zijn hoofd, uit een corner de 0-2. Voor Maguire was het zijn eerste doelpunt in de Premier League voor United. De verdediger kwam eerder goed weg toen hij in de eerste helft geen rood kreeg voor natrappen.

Chelsea zag twee doelpunten afgekeurd worden door de VAR: één vanwege een overtreding, één wegens buitenspel. Voor Chelsea werd het een avond om gauw te vergeten. Mason Mount raakte in de slotfase nog de paal.

Het is de eerste keer sinds het seizoen 1987-1988 dat United zowel uit als thuis van Chelsea weet te winnen. Voor Chelsea was het al de vierde competitiewedstrijd op een rij die geen zege oplevert. Dat was sinds 2015-2016 niet meer gebeurd. Destijds had Guus Hiddink de leiding.

Een plek in de top vier geeft aan het eind van het seizoen recht op een plek in de Champions League. Chelsea staat vierde, nummer 7 United heeft nog maar drie punten minder.