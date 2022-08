Monsterzege PSV op FC Volendam met dank aan Cody Gakpo

Bij zijn wissel na een uur kreeg Gakpo een staande ovatie en werd hij massaal toegezongen door de Eindhovense aanhang. De aanvaller heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar de sterkste competitie ter wereld, maar is afhankelijk van de onderhandelingen tussen de clubs. Met Anwar El Ghazi heeft PSV al een speler binnen die zijn rol over kan nemen. De aanwinst, voor 2,5 miljoen euro overgenomen van Aston Villa, zat op de tribune bij zijn nieuwe werkgever.

PSV had geen kind aan FC Volendam en heeft na vier duels het volle pond met de doelcijfers 22-5. Net als tegen FC Emmen (18e minuut), Go Ahead Eagles (3e minuut) en FC Emmen (2e minuut) kwam PSV supersnel op voorsprong. Ditmaal zelfs na twintig seconden. Guus Til, weer eens bedeeld met een basisplaats, ging er op de rechterflank vandoor en zijn voorzet werd door Brian Plat bijna in eigen doel geschoven. Doelman Filip Stankovic kon nog redden maar Xavi Simons stond op de goede plek om er 1-0 van te maken. De doelman keepte ondanks de zeven tegengoals een puike partij en was ervoor verantwoordelijk dat het geen dubbele cijfers werden in het Philips Stadion. Daar had ook Til een aandeel in door ondanks vier à vijf goede kansen niet te scoren.

Simons ontpopt zich als alleskunner en werd ditmaal door trainer Ruud van Nistelrooy naar het front gestuurd als gelegenheidsspits. Dat vulde de technisch begaafde dribbelaar op zijn manier ook weer goed in. Behalve Til had Van Nistelrooy ditmaal ook een basisplaats ingeruimd voor Jarrad Branthwaite, wat het basisdebuut van de Everton-huurling betekende. In vergelijking met de wedstrijd tegen Excelsior begonnen Phillipp Mwene en Ismael Saibari ditmaal op de bank.

Ook deze ontmoeting met een promovendus was net als die tegen FC Emmen en Excelsior een kat- en muisspelletje. Het FC Volendam van trainer Wim Jonk, die als speler mooie successen beleefde met PSV, had niks in te brengen en het wachten was op een grotere voorsprong. Die kwam er na 25 minuten toen Gakpo vanaf elf meter mocht aanleggen na een overtreding op Til. Nog voor rust maakte de door Southampton begeerde Eindhovenaar er 3-0 van op aangeven van Philipp Max.

Door een slippertje van basisdebutant Branthwaite mocht Henk Veerman er voor rust nog 3-1 van maken. Een klein hoogtepuntje voor Volendam, maar ook de prolongatie van een ongewone reeks van PSV, dat sinds de start van het seizoen in geen van de negen wedstrijden de nul heeft kunnen houden.

Volendam hoefde zich echter geen illusies te maken over de spanning terugbrengen in de wedstrijd. Het kwaliteitsverschil was enorm en een vervolg op de thuiszege op FC Twente zat er geen moment in voor Volendam. Dat bewees PSV wel bij de start van de tweede helft door binnen no time de 4-1 te maken. Verdediger Jordan Teze schoot raak via verdediger Plat. Ook bij de 5-1 van Gakpo kwam een Volendammer aan te pas. De PSV’er schoot de bal hard via het lichaam van Damon Mirani in het doel. Na zijn derde goal werd Gakpo gewisseld en kreeg hij een open doekje vanaf de tribunes.

De mooiste goal van de avond moest nog volgen. De voor Gakpo ingevallen Savio en Simons voerden een geweldige counter uit, waarbij laatstgenoemde zeer beheerst en technisch knap afrondde (6-1). Het publiek stond op de banken en ook Simons zou even later een applauswissel krijgen. Het slotakkoord was voor de jonge Johan Bakayoko, die voor de zevende van de avond zorgde. En zo lieten de jonkies van PSV zich gelden op wat mogelijk de afscheidswedstrijd van Gakpo is geweest, iets wat het komende etmaal duidelijk zal worden.

