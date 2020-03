Definitief streep door Ronde van Vlaanderen

De organisatie gaat met wielerunie UCI in gesprek of de eendaagse koers later in het jaar alsnog kan plaatsvinden.

„De nieuwe maatregelen die opgelegd zijn door de federale regering maken het ons onmogelijk de Ronde van Vlaanderen op 5 april te organiseren. Er zijn natuurlijk belangrijkere zaken dan de koers op dit moment. We hopen dat we er met zijn allen in slagen om op korte termijn een klimaat te creëren waarin we ons normale dagelijkse leven weer kunnen oppikken”, aldus Tomas Van Den Spiegel, de baas van Flanders Classics.

België zal vanaf woensdag tot en met 5 april een ’lockdown’ instellen die de bewegingsvrijheid van mensen zal beperken om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Belgen mogen dan alleen supermarkten, apotheken en banken bezoeken of voor noodgevallen naar buiten.

Eerder op de dag werd al bekend dat Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik niet op hun oorspronkelijke data worden gereden.