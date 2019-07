Tour de France: opgave na zware val

De Marchi was zaterdag nog lang in beeld in een ontsnapping en moest pas in de slotfase de Belg Thomas De Gendt, de latere ritwinnaar, laten gaan.

CCC liet in een eerste reactie weten dat De Marchi bij bewustzijn was toen hij per ambulance werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De Italiaan had een flinke wond in het gezicht. Uit röntgenonderzoek moet blijken of er sprake is van breuken.

De Marchi is al de tweede renner van CCC die moet opgeven. Eerder ging de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin niet meer van start nadat hij bij een val twee ribben had gebroken.

