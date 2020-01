WK atletiek indoor in China uitgesteld vanwege coronavirus

Dat heeft de internationale atletiekfederatie World Athlethics, besloten. Dit na uitvoerig contact met de Wereldgezondheidsorganisatie en de eigen medische ploeg. Het evenement is verschoven naar maart 2021.

„We weten dat China er alles aan doet het virus onder controle te houden en we steunen hen bij al hun inspanningen. Het is voor ons echter noodzakelijk onze atleten, bonden en partners duidelijkheid te verschaffen in een complexe situatie”, stelt World Athletics. „Het advies van onze medische team, dat in contact staat met de Wereldgezondheidsorganisatie, is om het evenement nu niet door te laten gaan.”

Namens Nederland zouden Dafne Schippers en Sifan Hassan al niet meedoen aan dit evenement. Maar hordenloopster Nadine Visser (die twee jaar geleden in Birmingham nog brons won op de 60 meter) was dat wel van plan.

„Dit is voor een aantal atleten het hoofdtoernooi van het winterseizoen. Daarop zijn ze al een tijd in voorbereiding, dus in dat opzicht is het wel vervelend”, zegt Ad Roskam, technisch directeur van de Nederlandse atletiekbond. „Ook hoopten sommige atleten hun kans op kwalificatie voor de Olympische Spelen te vergroten bij de WK indoor, waar punten waren te verdienen voor het rankingsysteem. Daarvoor is nu geen alternatief.”

Roskam begrijpt het besluit van World Athletics wel. „De veiligheid en gezondheid van de sporters staat voorop. Het is nu helaas even niet anders.”