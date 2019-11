Feyenoord sleept gelijkspel weg bij FC Groningen

FC Groningen had de laatste vier thuiswedstrijden weten te winnen en in het laatste uitduel met Vitesse pakte de ploeg van van trainer Danny Buijs ook 3 punten.

Voor rust hadden de Groningers een paar goede kansen, maar de enige treffer kwam van de kant van Feyenoord. In de 34e minuut was het Luis Sinisterra die scoorde op aangeven - na een fraaie dribbel - van Sam Larsson. Een klein kwartiertjedaarboor had Ajdin Hrustic nog een uitstekende kans op de openingstreffer, maar hij krulde de bal met zijn linkervoet tegen de paal.

Luis Sinisterra zette Feyenoord na ruim een half uur op voorspong. Felicitaties van zijn ploeggenoten waren zijn deel. Ⓒ BSR Agency

Beide ploegen kwamen voortvarend uit de kleedkamer. Er waren wat kansen over en weer. Na een uur spelen kregen de Groningers een penalty nadat Jens Toornstra in een poging de bal weg te werken ook Mike te Wierik meenam. Samir Memisevic aarzelde niet en zette de thuisploeg op gelijke hoogte: 1-1.

Daarna had de ploeg van Buijs de touwtjes in handen. Toch was de beste kans in de allerlaatste minuut voor Feyenoord. In een katachtige reflex redde Sergio Padt op een inzet van Steven Berghuis.

De 1-1 betekende dat Feyenoord onder Groningen blijft in de stand in de Eredivisie. Beide ploegen hebben evenveel punten, maar het doelsaldo van de noorderlingen is iets beter.

Sam Larsson van Feyenoord probeert het te winnen van Kaj Sierhuis en Mike te Wierik. Ⓒ BSR Agency