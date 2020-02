Kiki Bertens geplaagd door concentratieprobleem: ’Ik hoor elk zuchtje’

Kiki Bertens is op prijzenjacht in het Russische Sint-Petersburg. Ⓒ Foto EPA

AMSTERDAM - Topsport is emotie en dat blijkt steeds maar weer wanneer Kiki Bertens de baan betreedt. Kort na de domper van Den Haag, waarbij ze het Nederlands Fed Cup-team net niet kon redden, is ze op prijzenjacht in het Russische Sint-Petersburg. Daar gaat het goed, want Bertens staat vandaag in de halve finale. Toch is de paniek nooit ver weg.