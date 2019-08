Dumoulin bevestigt vertrek: ’Mooie aanbiedingen gehad’

„Als coureur zoek je altijd naar het hoogst haalbare en vraag je je continu af of je nog steeds op de juiste plek bent, of je bij het beste team rijdt en of er niet betere opties zijn”, aldus Dumoulin in een verklaring.

„Er is eigenlijk altijd interesse van andere teams geweest”, gaat de Limburger verder. „Na de teleurstelling van het missen van de Tour de France ben ik thuis gaan nadenken over een nieuwe omgeving en of zoiets niet verfrissend zou kunnen werken voor mij. Vandaar dat ik uiteindelijk met geïnteresseerde teams ben gaan praten. Er waren enkele mooie aanbiedingen en dit was het moment om erop in te gaan.”

Jumbo-Visma is een van de teams die Dumoulin dolgraag wil inlijven. Ook Team INEOS en CCC-Giant zouden de Giro d’Italia-winnaar van 2017 in het vizier hebben.

