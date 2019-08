Dumoulin voor drie jaar naar Jumbo-Visma

Samen met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk gaat hij de komende jaren op jacht naar zijn grote droom: de eindzege in de Tour de France. Hiermee krijgt de Nederlandse ploeg voor de grote rondes een team dat de strijd moet kunnen aangaan met Team Ineos.

De interesse van Jumbo-Visma voor Nederlands beste klassementsrenner Dumoulin werd al in de aanloop naar de Tour de France bekend. Een overgang die nog de nodige haken en ogen kende, omdat de Maastrichtenaar een doorlopend contract tot eind 2021 bij Team Sunweb had. Pas afgelopen weekeinde werd de vrijwaringsclausule getekend, waarna de overgang naar geel-zwart een feit snel bekrachtigd werd.

Tom Dumoulin in de Dauphiné. Ⓒ RAYMOND KERCKHOFFS

Verklaring Dumoulin

„Als coureur zoek je altijd naar het hoogst haalbare en vraag je je continu af of je nog steeds op de juiste plek zit, of je bij het beste team rijdt en of er niet betere opties zijn”, stelde Dumoulin in een verklaring op de website van Team Sunweb.

"Er waren enkele mooie aanbiedingen"

„Er is eigenlijk altijd interesse van andere teams geweest”, ging de Limburger verder. „Na de teleurstelling van het missen van de Tour de France ben ik thuis gaan nadenken of een nieuwe omgeving verfrissend zou kunnen werken voor mij. Vandaar dat ik uiteindelijk met geïnteresseerde teams ben gaan praten. Er waren enkele mooie aanbiedingen en dit was het moment om erop in te gaan.”

Naast Jumbo-Visma hadden ook Team INEOS en CCC-Giant interesse in de diensten van Dumoulin, die in 2017 de Giro d’Italia won en vorig jaar tweede werd in de Tour de France.

Dumoulin kijkt met trots terug op zijn periode bij Sunweb. Ondanks het rampjaar 2019 heeft hij met de ploeg van Iwan Spekenbrink ook mooie dingen laten zien. „Het doet echt pijn om weg te gaan. Mijn hart ligt hier en ik ben trots op de mooie dingen die we hebben laten zien. Met Sunweb heb ik bewezen dat ik een grote ronde kan winnen en ik weet zeker dat we dat samen nog een keer hadden kunnen doen. Ik weet dat het gras aan de overkant niet altijd groener zal zijn en ik wil benadrukken dat ik zonder Team Sunweb nooit had gestaan waar ik nu sta. Ik zal altijd dankbaar zijn voor de kansen die ik heb gehad en het feit dat ik nu de mogelijkheid krijg om bij een nieuw team aan de slag te gaan.”

Team Sunweb-manager Iwan Spekenbrink Ⓒ ANP

Spekenbrink

Spekenbrink kijkt op vergelijkbare wijze terug op hun gezamenlijke periode. „Tom is met het team uitgegroeid tot een van de beste renners ter wereld en is een echte kampioen. Dat die ontwikkeling mogelijk was binnen de omgeving die wij onze renners bieden, is iets waar we heel trots op zijn en waar we ons altijd aan vast blijven houden.”

"We zijn dankbaar voor de jaren met Tom en wensen hem het beste voor de toekomst"

„We hebben samen veel bereikt. We zijn natuurlijk verdrietig om hem te zien vertrekken, maar uiteindelijk is dit topsport: atleten gaan en de volgende generatie veelbelovende atleten komt. We kiezen er echter voor om positief en met trots terug te kijken op onze geweldige jaren met een werkelijk fantastische atleet, Tom Dumoulin. We zijn dankbaar voor de jaren met Tom en wensen hem het beste voor de toekomst.”

Spekenbrink snapt ook wel dat Dumoulin (28) uiteindelijk koos voor een vertrek. „Het is normaal dat iemand van zijn leeftijd een stapje terug doet en zijn situatie opnieuw bekijkt. Bij Tom kwam het besef dat een nieuwe omgeving verfrissend zou kunnen zijn en we besloten zijn verzoek te respecteren en samen een transfer mogelijk te maken.”

