Dag 1 Olympische Spelen: welke Nederlanders komen in actie?

Zo is het in de Nederlandse nacht al de beurt aan Bart Deurloo en Epke Zonderland, in 2012 olympisch kampioen. Zij gaan zich vanaf 03.00 uur proberen te plaatsen voor de finale op de rekstok.

Ook de Nederlandse wielrenners komen op de eerste dag al in actie. Met onder meer Tom Dumoulin en Bauke Mollema wordt een gooi gedaan naar een medaille in de wegwedstrijd. Als Nederland wakker wordt, finishen de mannen tussen 10.00 uur en 11.00 uur. Om 04.00 uur begint de 239 kilometer lange wegwedstrijd.

Ook de Nederlandse hockeyteams beginnen aan hun toernooi. De mannen van Max Caldas starten om 04.15 uur met een kraker tegen de Belgen. De vrouwen komen om 13.45 uur India tegen.

Kiki Bertens gaat er in het tennistoernooi alles aan doen om haar carrière in het enkelspel met nog in ieder geval één wedstrijd te verlengen. Naar verwachting komt de 29-jarige Nederlandse rond 18.00 uur voor de eerste keer in actie. Ze treft Marketa Vondrousova.

Het mixedhandboogteam hoopt vanaf 07.15 uur om een medaille mee te strijden.

