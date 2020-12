Video: Feyenoord en Lee Towers maken muzikaal gebaar naar supporters

De originele versie van dit nummer speelde al eerder dit jaar een bijzondere rol, toen meer dan 180 radiostations in Nederland dit tegelijkertijd afspeelden om iedereen een hart onder de riem te steken in deze coronacrisis. Lee Towers heeft het nummer in het verleden geregeld gezongen op het veld van De Kuip, met als laatste zoete Rotterdamse herinnering natuurlijk rond het laatste kampioenschap in 2017.

Groot gemis

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Feyenoord spelen al maanden niet voor hun publiek en supporters. Het gemis daarvan is voor beide organisaties groot, terwijl natuurlijk ook de naderende feestdagen in een andere sfeer dan gewoonlijk zullen worden beleefd. Daarom hebben het orkest en de club uit Rotterdam hun krachten opnieuw gebundeld, met als thema: ’Ready Together’, op weg naar een hopelijk beter 2021.

In de video wordt eenzaamheid tijdens de feestdagen en donkere decemberdagen gesymboliseerd, maar wordt ook de combinatie van de klanken van muziek, de magie van De Kuip en de kracht van ’de Feyenoord-familie’ geschetst. Ook in tijden waarin familieleden elkaar niet kunnen bezoeken staan supporters er niet alleen voor, zo maakt de video duidelijk.

Verbindende kracht

„Deze kerst is het voor iedereen anders dan normaal. Voor ons als club, maar ook voor onze supporters. Zij kunnen door de gevolgen van de coronacrisis al maanden niet meer naar het stadion komen, en dat gemis voelen wij elke wedstrijd. Maar of we nu wel of niet bij elkaar kunnen zijn: samen zijn we altijd. Dat is de verbindende kracht van Feyenoord”, zegt algemeen directeur Mark Koevermans.”