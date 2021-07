Mathieu van der Poel beslist op rustdag wanneer hij Tour de France verlaat

Van der Poel kwam met een achterstand van ruim 20 minuten op de Belgische etappewinnaar Dylan Teuns over de finish. Hij verloor zijn gele leiderstrui na zes dagen aan Tadej Pogacar, de Sloveense titelverdediger in de Ronde van Frankrijk. „Het tempo lag te hoog. Dat lijkt me duidelijk”, zei Van der Poel die zijn verzet op de voorlaatste col staakte.

„Ik ben daarna in een rustig tempo naar de finish gereden. Ik heb genoten van de gele trui, zelfs in deze etappe nog. Het publiek was fantastisch. Het was boven verwachting. Ik heb langer dan ik aanvankelijk dacht in de gele trui kunnen rijden. Maar ik heb nu ook andere doelen”, verwees hij naar de Olympische Spelen in Tokio waar hij als mountainbiker een medaille wil winnen.

De Tour de France gaat zondag verder met een zware bergetappe met aankomst in skioord Tignes.