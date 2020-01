Raemon Sluiter Ⓒ Matty van Wijnbergen

Raemon Sluiter is onze nieuwe tenniscolumnist. De man die in de afgelopen vier jaar Kiki Bertens naar de wereldtop leidde, volgt Richard Krajicek op. Hij zal rondom de grote evenementen zijn visie geven en ook in actie komen wanneer daarvoor aanleiding is in de actualiteit. Vandaag zijn eerste bijdrage.