Moment van toen: Jong Oranje pakt Europese titel

Jong Oranje verslaat in de finale van het EK onder 21 de leeftijdsgenoten van Oekraïne met 3-0 en pakt voor het eerst in de historie de Europese titel.

Bondscoach Foppe de Haan slaagt erin een hecht elftal te smeden van de jeugdige talenten, onder wie Klaas-Jan Huntelaar, Ron Vlaar, Urby Emanuelson, Romeo Castelen, Kenneth Vermeer, Stijn Schaars, Daniël de Ridder, Demy de Zeeuw, Nicky Hofs en Edson Braafheid.

Na een nederlaag tegen Oekraïne en gelijkspel tegen Denemarken in de eerste twee groepswedstrijden moet Jong Oranje winnen van Italië om door te gaan in het toernooi. Dat lukt en in de halve finale wordt Frankrijk na verlenging met 3-2 verslagen door goals van Hofs (tweemaal) en Huntelaar. In de finale tekent hetzelfde duo voor de productie, maar maakt Huntelaar er twee en Hofs één. Huntelaar wordt met vier treffers topscorer van het toernooi.